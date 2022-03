Mettenhof

Der Literaturfrühling ist zurück im Stadtteil: Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die vor zehn Jahren ins Leben gerufene Mettenhofer Kulturreihe am Sonnabend, 26. März, mit ihrem neuen Programm. Bis zum 3. April bietet sie eine Vielzahl von Veranstaltungen – etliche davon für junge Menschen. Sie für Literatur zu begeistern, ist in diesem Jahr ein Ziel des Programms.

Wie kann man Kindern, Jugendlichen und jungen Familien das Lesen und die Liebe zum Buch wieder näherbringen? Das war die Frage, die sich die aus Einrichtungen im Stadtteil, Vereinen und an Literatur interessierten Menschen zusammengesetzte Arbeitsgemeinschaft Mettenhofer Kulturtage bei der Planung des Literaturfrühlings stellte. „Kultur, Literatur, Lesung, Vortrag, das alles sind Stichworte, die in der Regel eher Erwachsene beziehungsweise die ältere Generation ansprechen“, erklären Bärbel Lorenz-Dubiela und Ulrike Lindner, Sprecherinnen der Arbeitsgemeinschaft, und ergänzen: „Wir freuen uns natürlich sehr über unser treues Stammpublikum, wollen uns aber noch breiter aufstellen, um auch junge Menschen mit unserem Angebot zu begeistern.“

Der Mettenhofer Literaturfrühling will auch einen Gegenpart zum Digitalen schaffen

Mit dem Literaturfrühling und seinen Veranstaltungen will die Arbeitsgemeinschaft zudem einen Gegenpart zum Digitalen schaffen. „Corona hat die Menschen noch stärker vor den Computer, das Tablet oder das Handy gezogen. Wir wollen wieder daran erinnern, dass aktives Lesen, Hörbücher hören, Texte schreiben oder Hörspiele selbst gestalten – und das alles wieder in Gemeinschaft – auch etwas Schönes sein kann“, sagt Lindner. „Denn Lesen ist eine Reise ins Land der Fantasie und der Abenteuer.“

Der junge Schwerpunkt kann im Programm des Literaturfrühlings dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung des Rentners Heinrich Kruse und des Kulturamtes der Stadt Kiel sowie dank des Fördervereins für zeitgenössische Literatur Nordbuch umgesetzt werden. „Wir sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kulturtage“, sagt die Nordbuch-Vorsitzende Christel Mirus-Bröer. „Als eingetragener Verein haben einen Antrag auf Gelder stellen können und die dankenswerterweise auch bekommen. Mit denen wollen wir das Programm des Literaturfrühlings bereichern.“

Wird im Rahmen des Literaturfrühlings einen Poetry-Slam-Workshop am Thor-Heyerdahl-Gymnasium leiten: Björn Högsdal Quelle: Uwe Lehmann

So konnte der Verein, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, unter anderem einen Poetry-Slam-Workshop am Thor-Heyerdahl-Gymnasium unter Leitung des bekannten Kieler Slamers Björn Högsdal planen. Außerdem gibt es am Donnerstag, 31. März, um 18.30 Uhr einen Live-Wettbewerb in der Mensa des BZM, Vaasastraße 43a. Dort wollen die Jugendlichen aus den 12. Klassen das Publikum mit ihren eigenen Texten begeistern. Die Schreibwerkstatt des Vereins, am Sonnabend, 2. April, zwischen 10.30 bis 13 Uhr im Bürgerhaus Mettenhof, Vaasastraße 43a, richtet sich (auch) an junge Menschen.

Jugendliche wollen das Publikum mit eigenen Texten begeistern

Auf Hof Akkerboom gibt es am 27. März um 15 Uhr eine Vorlesestunde für Kinder mit Geschichten von Pippi Langstrumpf sowie Kakao und Kuschelkissen (Stockholmstraße 159, Eintritt 3 Euro). Am 30. März um 10 Uhr wird es bei der Vorlesestunde in der Awo Kita Sibeliusweg ebenfalls gemütlich. Spannend wird es am 30. März um 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) im Jugendbereich der Thomasgemeinde, Skandinaviendamm 350: Dann wird das von Mettenhofer Jugendlichen selbstgeschriebene und vertonte Hörspiel „Die vergessene Insel“ Hör-Premiere feiern. „Dazu bieten wir natürlich auch fröhliche, fantasievolle und spannende Lesungen und Vorträge für alle an“, sagt Lindner. Wie immer sind die Eintrittspreise zu den Veranstaltungen moderat bis kostenlos.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das gesamte Programm des Mettenhofer Literaturfrühlings sowie Informationen zu Eintrittspreisen und Anmeldung findet sich auf der Stadtteilseite www.mettenhof.de. Der Literaturfrühling wird ehrenamtlich organisiert. Die Arbeitsgemeinschaft Kulturtage ist daher auf Spenden für die Organisation der Veranstaltungen, für Flyer und Plakate angewiesen: Arbeitskonto Mettenhofer Kulturtage c/o Ulrike Lindner, Förde Sparkasse, DE52 2105 0170 1003 0412 07.