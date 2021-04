Goma

Der gebürtige Kieler Mirco Krohn zog für die Welthungerhilfe Anfang März in die Demokratische Republik Kongo. Wegen der Sicherheitslage musste er sich auf die Reise gut vorbereiten, wie er im Interview mit KN-online verrät.

Herr Krohn, das Auswärtige Amt hat für den Kongo unter anderem aufgrund von bewaffneten Rebellengruppen eine Sicherheitswarnung ausgesprochen. Wie groß war Ihre eigene, innere Unsicherheit vor dem Reiseantritt?

Mirco Krohn: Als ich gefragt wurde, ob ich mir ein Jahr im Kongo vorstellen kann, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Aber mir war schnell klar, dass ich dazu bereit bin. Ja, die Sicherheitslage ist sehr fragil, aber im Vorhinein habe ich unter anderem ein Sicherheitstraining gemacht, wir sind da als Welthungerhilfe sehr gut aufgestellt. Ich bin jetzt in Goma, direkt an der Grenze zu Ruanda, sodass ich im Zweifelsfall auch herausgeholt werden kann.

Wie haben Sie sich neben dem Sicherheitstraining noch auf Ihren Aufenthalt im Kongo vorbereitet?

Ich habe zu Beginn ganz simpel die Suchmaschine angemacht, mir das Land mal auf der Karte und auf Bildern angeschaut. Dann habe ich einen länderspezifischen Vorbereitungskurs gemacht, wo ich übrigens auch schon einmal in landestypische Musik reingehört, mich mit dem politischen System vertraut gemacht habe. Ich bin also nicht wirklich ins kalte Wasser geworfen worden.

Wie wirkt sich das Sicherheitsrisiko auf Ihren Alltag aus?

Ich darf aus Sicherheitsgründen nach 18.30 Uhr, wenn es dunkel wird, nicht mehr zu Fuß draußen sein. Und auch über den Tag gibt es hier zwar Straßen, wo man sich zu Fuß relativ sicher fortbewegen kann, aber das mache ich momentan auch noch eher weniger. In Deutschland war ich viel Laufen, das ist hier deutlich eingeschränkt.

Welche Aufgaben übernehmen Sie für die Welthungerhilfe im Kongo?

Ich arbeite hier im Landesbüro der Welthungerhilfe und unterstütze das sogenannte Programm-Management. Ich helfe also dabei mit, Anträge an institutionelle Geber zu schreiben oder ins Deutsche zu übersetzen. Wir haben außerdem Zwischenberichte, die wir regelmäßig einreichen müssen.

Was versteht man unter institutionellen Gebern?

Wir als Welthungerhilfe erhalten sowohl Privatspenden als auch institutionelle Zuschüsse von Ministerien wie dem Auswärtigen Amt. Vom Auswärtigen Amt bekommen wir Gelder für Nothilfe, für humanitäre Projekte. Um diese Zuschüsse auch zu erhalten, muss man sich bewerben. Ein Beispiel: Es gibt aktuell wieder einen Ebola-Ausbruch im Kongo. Wir haben als Welthungerhilfe reagiert und mit verfügbaren freien Spenden damit begonnen, eine Isolationsstation aufzubauen. Für diese Station brauchen wir aber noch institutionelle Zuschüsse – in so einem Fall stellen wir dann einen Antrag.

Ebola und natürlich auch Corona – wie geht der Kongo damit um?

Das Gesundheitssystem ist sehr marode und sowieso schon am Limit. Ebola und Corona als Brandbeschleuniger belasten es nochmal zusätzlich. Wir haben immerhin eine nicht ganz so hohe Corona-Fallzahl, knapp 29000 Fälle seit Pandemie-Beginn. In Goma herrscht eine Ausgangssperre von 22 bis 4 Uhr, eine Maskenpflicht gibt es nicht. Die Masken sollten getragen werden, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Wir als Welthungerhilfe halten uns aber natürlich an strengere Hygienemaßnahmen.

Ein großes Problem im Kongo ist die Armut. 27,3 Millionen Menschen, ein Drittel der kongolesischen Bevölkerung, leiden akut unter Hunger. Was sind die Gründe dafür?

Es gibt sicherlich eine Vielzahl an Gründen. Benennen will ich aber zum einen die von Konflikten und Rebellenstrukturen geprägte Region im Osten des Kongos. Es gibt hier über 130 Rebellengruppen, die die Bevölkerung bedrohen und auf grausamste Art und Weise attackieren. Seit Anfang des Jahres sind hier schon über 200 Menschen von Rebellengruppen umgebracht worden. Das führt natürlich zu Flucht und Vertreibung, wir haben im Kongo über fünf Millionen Binnenvertriebene. Für viele Menschen bricht dadurch ihre Lebensgrundlage weg und sie sind auf Hilfe angewiesen. Ein weiterer Grund sind die klimatischen Veränderungen: Durch Starkregen gibt es Überschwemmungen in einigen Gegenden, aber auch Dürre in anderen.

Wie hilft die Welthungerhilfe der Bevölkerung im Kampf gegen den Hunger?

Es ist ja im Prinzip unser Kernmandat: Landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherung, damit die lokale Bevölkerung nicht nur von einer Einkommensquelle abhängig ist, sondern diese diversifizieren kann. Ein kleines Beispiel: Ich war vor drei Wochen in einer kleineren Stadt, etwa 90 Kilometer von Goma entfernt. Dort hat die Welthungerhilfe einer Frauengruppe bei der Pilzzucht geholfen. Das Business läuft mittlerweile sehr gut, die Frauen konnten die Pilze verkaufen und mit dem Gewinn sind sie sogar schon in der Lage gewesen, Teller und Tische zu kaufen. Sie wollen jetzt ein Restaurant aufmachen und dort ihre Speisen verkaufen.

Wie geht es nach Ihrem Jahr im Kongo für Sie persönlich weiter?

Das ist noch offen. Aber das Leben im Ausland macht mir Spaß, und ich kann mir gut vorstellen, das in den nächsten Jahren auch fortzusetzen.