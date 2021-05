Kiel

Zum ersten Mal traf die Streife der Landespolizei am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf den 19-Jährigen. An der Haltestelle Sophienblatt hatte der Kieler mehrfach versucht, auf einen anderen Mann einzuschlagen und traf ihn auch zweimal am Kopf. Ein dritter Mann hatte ergebnislos versucht zu schlichten. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Angreifer erheblich alkoholisiert war. Zudem konnte er keine Ausweispapiere vorlegen. Die Beamten nahmen ihn schließlich mit zur Wache und ließen ihn erst einmal pusten. Sein Atemalkoholwert lag bei 2,11 Promille. Nach Überprüfung seiner Personalien und nach erfolgter Anzeigenaufnahme, konnte er die Wache gegen 0:40 Uhr verlassen.

Doch die Beamten sollten den Mann schnell wiedersehen. Gegen 2 Uhr sahen sie, wie der Mann durch die Bahnhofshalle in Richtung Gleis 5 ging. Dort betrat er unbefugt die Gleise und lief in Richtung Abstellgruppe der Züge. Die Streife verfolgte den Mann und entdeckte ihn schließlich in neun Metern Höhe auf dem Dach eines Gebäudes des Bahnhofs.

Flucht auf Bahnhofs-Dach

Die Kollegen sprachen den Mann an, der sich ungesichert an der Dachkante befand. Mittels einer Leiter erreichten sie schließlich ein Vordach des Gebäudes. Der Mann kletterte daraufhin auf eine Laterne und versuchte so, vor den Beamten zu fliehen. Indem die Einsatzkräfte die Leiter an die Laterne stellten gelang es ihnen schließlich, den Mann zu beruhigen und zum Abstieg zu überzeugen. Bei seinem zweiten Besuch auf der Wache musste der 19-Jährige erneut pusten. Sein Atemalkoholwert lag um 2:25 Uhr bei 1,86 Promille. Damit er nicht wieder auffällig werden konnte, wurde die Schwester des Mannes kontaktiert, die ihn von der Wache abholte.

Der Mann wird Post von der Bundespolizei wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und unbefugtem Betreten von Gleisanlagen bekommen. Zusätzlich muss er noch die Kosten des Polizeieinsatzes tragen.