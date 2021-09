Kiel

Wie eine grüne Wand ragt die Insel mitten im Pazifik aus dem Wasser. Wasserfälle stürzen herunter, unter der Wasseroberfläche tummeln sich große Hammerhaie. Ein Naturschauspiel, nahezu unberührt vom Menschen. Die Segeljacht „Thula“ steuert auf die sogenannte Kokos-Insel zu. An Bord sind die Kieler Janna Hars und Ilja Bode, beide Mitte 30. Sie haben seit 51 Tagen kein Land mehr gesehen. Und sind von der Insel vor ihnen überwältigt.

Segler kommen nach 26 000 Meilen wieder in Kiel an

Es ist eine von unzähligen Geschichten, die Hars und Bode erzählen können. Einige Monate später, am 18. September, kommen sie mit ihrem Schiff wieder in der Förde an, eskortiert von rund zehn weiteren Schiffen. Familie, Freunde, Vereinskameraden der Segler-Vereinigung Kiel begleiten sie auf ihren letzten Metern bis in den Sporthafen Wik.

Mehr als zwei Jahre nach ihrer Abfahrt sind sie wieder da, in Kiel. Rund 26 000 Meilen haben die beiden Segler zurückgelegt, die englische Küste runter, über die Kanaren, durch den Panama-Kanal bis nach Tahiti und über Costa Rica wieder zurück. Eine klassische Weltumsegelung ist das nicht, das war aber auch nie das Ziel. „Wir wollten einfach segeln und schauen, wohin es uns verschlägt“, sagt Bode.

Kokos-Insel als Highlight der Weltreise

Gesehen, erlebt haben sie so viel, dass es Tage dauern würde, über alles zu berichten. In Französisch-Polynesien haben sie von Einheimischen gelernt, wie man Fische an den Korallenköpfen schießt. Mitten auf dem Pazifik brach der hintere Stag weg, Hars musste hochklettern, um den Hauptmast zu sichern. „Wir hatten nicht genug Sprit und wären sonst wie ein Korken im Wasser herumgetrieben“, erzählt sie.

Und doch, auf die Frage nach dem Highlight ihrer Reise, fällt beiden sofort die Kokos-Insel ein, diese grüne Wand. Ein naturbelassener Fleck im Pazifik, Nationalpark. „Eigentlich wollten wir nicht dableiben, sondern nur jemanden finden, der uns ein wenig Sprit gibt“, sagt Bode. Doch dann die Überraschung: Die auf der Insel postierten Ranger empfangen die Segler aus Kiel herzlich, schenken ihnen 100 Liter Diesel, laden sie zum Essen ein. 24 Stunden können Bode und Hars auf der besonderen Insel bleiben. „Das war emotional gesehen die Nummer eins unserer Reise“, sagt Hars.

Im Pazifik waren die Segler aus Kiel 51 Tage am Stück, ohne Land zu sehen

Auch, weil sie davor einen Marathon zu bestehen hatten: 51 Tage am Stück auf dem Wasser. Was macht man in dieser Zeit? „Wachen schieben, Segel justieren, auf Unwetter achten, lesen, Fische fangen, Essen vorbereiten, Regenwasser zum Kochen sammeln, das Schiff reparieren“, zählt Hars auf. Ein Zeitgefühl? Gibt es währenddessen nicht mehr. „Man erinnert sich an besondere Dinge, zum Beispiel, wenn man einen Wal gesehen hat. Aber vor wie vielen Tagen das war? Das konnten wir nicht mal ansatzweise beantworten“, erzählt Bode.

Die Gedanken da draußen, die Realität ist eine ganz andere als normalerweise. Nun sind Bode und Hars zurück, zurück im Leben vor der Reise durch die Welt. Und stehen vor neuen Herausforderungen. Luca-App? Nie gehört. 3G? Ist nur in Verbindung mit schlechtem Mobilfunknetz ein Begriff. Auf Corona sind sie zwar auch während ihrer Reise gestoßen, waren mal in Quarantäne, mal war der Panama-Kanal wegen der Pandemie kurzzeitig gesperrt. Aber an das neue Leben in Kiel müssen sich beide erstmal gewöhnen. „Wir müssen jetzt neu lernen, wie man sich hier richtig verhält“, sagt Hars.

Nächste Segeltour ist schon geplant

Außerdem steht die Suche nach einer Wohnung auf dem Programm, immerhin lösten die beiden vor ihrer Abfahrt ihre Wohnung in Kiel auf und verkauften einen Großteil ihrer Möbel. Für die erste Zeit kommen sie in einer Wohnung unter, die Freunden eines bekannten Seglerehepaars gehört. Gesegelt werden soll natürlich auch wieder: Die nächste Tour ist schon in der Planung, es soll in Richtung Nordeuropa gehen. Bleibt eine Frage: Wie hat sich der Blick auf die Welt nach der langen Reise verändert? Die kurze Antwort von Janna Hars: „Man braucht viel weniger zum Leben, als man manchmal denkt.“

Die Abenteuer von Janna Hars und Ilja Bode können Sie sich in ihrem Videoblog unter www.thulasailing.de ansehen.