Noch eine Vollsperrung an der A215

Einmal über den Atlantik und wieder zurück: 27 Schüler der zehnten und elften Klasse starteten am Sonnabend auf dem Traditionssegler „Roald Amundsen“ am Tiessenkai in Kiel-Holtenau in Richtung Karibik. Sieben Monate sind die Schüler nun auf der „High Seas High School“ unterwegs.