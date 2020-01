FH-Studentin hütet Huskys

Kiel

Kurzerhand hat Jasmin Sadowski Hörsaal, Vorlesungen und Klausuren für insgesamt sechs Wochen hinter sich gelassen und gegen 17 sibirische Huskys getauscht. Das Konzept heißt „Urlaub gegen Hand“. Per Mailkontakt erzählt die 29-Jährige unserer Zeitung von ihrem Abenteuer.

Das Projekt heißt "Urlaub gegen Hand"

Auf Facebook hat Jasmin Sadowski, die im dritten Semester „Soziale Arbeit“ an der Kieler Fachhochschule studiert, das ungewöhnliche Angebot aus Schweden entdeckt: Hunde versorgen, Gehege sauber machen, Holz hacken, kochen. Dafür sind Kost und Logis frei.

Die Kielerin überlegt nicht lange und sagt zu. Schnell ist ein günstiger Flug nach Umeå gebucht. „Allerdings durfte ich nur drei Kilogramm Handgepäck mitnehmen“, schreibt sie. So kommt die Studentin nur mit dem Allernötigsten an.

Minus 40 Grad sind in Lappland keine Seltenheit

„Zum Glück hat mir mein Chef gleich einen dicken Overall und Schneeboots gegeben. So war die Kälte einigermaßen erträglich.“ Vor Silvester erlebt sie Temperaturen von minus 24 Grad. „Da hab‘ ich richtig gemerkt, wie meine Nase gefror“, schildert sie. Aber auch minus 40 Grad sind hier im Norden Schwedens keine Seltenheit.

Ihr temporäres Zuhause ist ein einzelner großer Hof, rund 21 Kilometer von der Kommune Åsele entfernt, in der rund 1600 Einwohner leben. Die Kommune gehört zur schwedischen Provinz Västerbottens Iän und zählt zu Lappland.

„In Åsele kann man die Grundnahrungsmittel einkaufen“, schreibt sie. „Aber um weitere Besorgungen zu erledigen, muss man in das 200 Kilometer entfernte Umeå oder nach Örnsköldsvik fahren.“ Schlauerweise hat Jasmin Sadowski zu Hause in Kiel noch vor der Reise ein Paket gepackt und sich selbst ins 1700 Kilometer entfernte schwedische Åsele geschickt. So ist sie auch bald mit langen Unterhosen und dicken Wollpullovern versorgt.

Sie wohnt in einem kleinen Gästehaus auf der oberen Etage. Schlafzimmer, Wohnzimmer, kleine Küche. Das Badezimmer ist in einem extra Haus auf dem Hof. Nebenan wohnt auch ihr Chef Michael Benz. „Der ist gebürtiger Schweizer und lebt seit 13 Jahren in Schweden“, schreibt sie.

Kieler Studentin: "Abwechslung tut gut"

„Wir treffen uns zum Essenkochen, zum Kaffeetrinken oder zum Fernsehen. Vor allem der Wintersport spielt hier eine große Rolle. Da wird alles verfolgt.“ Ab und zu kommen entfernte Nachbarn zum Raclette oder Fondue vorbei. „Abwechslung tut gut, und das braucht man auch, denn die Abende im Winter hier sind sehr lang.“

Gegen 7.30 Uhr steht Jasmin Sadowski nun jeden Tag auf. Trinkt mit ihrem Chef ein, zwei Kaffee – und sobald gegen 9.30 Uhr die Sonne aufgeht, geht es raus zu den Hunden. Die 17 Huskys werden gefüttert, das Gehege gereinigt. „Dann bleiben wir meistens noch eine Weile dort und begrüßen alle mit viel Gekraule und Streicheleinheiten“, schreibt die Kieler Studentin, die selbst einen Labrador besitzt.

Dann kommen die Junghunde raus zum Spielen oder auf zur Schlittenfahrt. „Das Arbeiten mit Huskys ist aber ganz, ganz anders“, schildert sie. „Sie sind unglaublich anhänglich und verschmust und absolut auf meinen Chef fixiert.“ Dennoch wird der deutsche Gast akzeptiert.

„Da aktuell der Neuschnee auf sich warten lässt und alles sehr vereist ist, habe ich relativ viel Freizeit“, schreibt Jasmin Sadowski. So genießt sie die Ruhe, die zauberhafte Winterlandschaft und nachts mit Glück die Polarlichter.

Von Saunagängen, Eisangeln und Schlittenfahrten

„Die Wälder sind endlos, und ein großer Fluss liegt direkt hinter dem Grundstück, genauso wie ein kleiner See.“ Demnächst geht es raus zum Eisangeln. Auch Sauna und Whirlpool sind sehr beliebt. „Ich habe etwas gebraucht, mich auf die Ruhe einzulassen“, schildert sie.

Wenn um 14.30 Uhr die Sonne untergeht, dürfe man sich nicht verleiten lassen, sich dann auf die Couch zu legen. „Eine Tagesstruktur ist hier enorm wichtig. Nicht nur für die Hunde, sondern auch für einen selbst“, hat sie festgestellt.

"Alleinsein bedeutet nicht Einsamkeit"

Sie lernt aber auch: Das Alleinsein bedeutet nicht Einsamkeit. „Hier oben in Schweden kann man sich mit sich selbst beschäftigen“, schreibt sie. „In Zeiten von Handys und dauerhafter Erreichbarkeit ein Privileg.“

Die Arbeit mit den Hunden erde zudem, sie sei ruhiger geworden. „Jede Unsicherheit merken die Huskys sofort“, schreibt sie. Sollte sie dennoch manchmal das Gefühl von Einsamkeit überkommen, geht es ab ins Gehege. „Da hat man wirklich flauschige Gesellschaft.“

Im Land der Polarlichter

Anfang Februar wird Jasmin Sadowski zurück ins derzeit nassgraue Kiel reisen, wieder im Hörsaal am Ostufer sitzen und vom vielen Schnee in Lappland träumen. Vielleicht zieht es sie ja irgendwann wieder einmal ins Land der Polarlichter. „Mit meinem Studiengang Soziale Arbeit hat man enorm viele Möglichkeiten“, schreibt sie. „Ich kann mir gut vorstellen, später in Schweden zu arbeiten.“

