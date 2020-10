Neuer Möbelmarkt in Kiel - Planierarbeiten laufen: Möbel Höffner will am 2. September 2021 eröffnen

So viel steht fest: Möbel Höffner kommt nach Kiel. Das hat die Kieler Stadtbaurätin Doris Grondke im Bauausschuss der Ratsversammlung bekräftigt. Sie bestätigte, die jüngsten Planierarbeiten auf dem früheren Kleingartengelände Prüner Schlag am Westring seien ein Vorbote der Ansiedlung.