Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 503 in Kiel bei einem Unfall gestorben. Der Mann war mit seiner Maschine kurz hinter dem Projensdorfer Tunnel aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Die Maschine brannte völlig aus.

Motorradfahrer starb bei Unfall auf der B 503 in Kiel

Von Frank Behling