Weil sich der Müll am Wochenende regelmäßig an der Kiellinie stapelt, fordern CDU und FDP die Stadt Kiel zum Handeln auf. Ihr Vorschlag: Müllsünder sollen künftig Strafen zahlen. Ordnungsdezernent Christian Zierau will die Müllproblematik am Dienstag im Umweltausschuss ansprechen.