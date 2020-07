Kiel

Um welchen Imbiss es sich handelt, will die Stadt nicht sagen. Die neu-infizierte Person hatte keinen Kontakt zu Kunden und hielt sich nur für kurze Zeit in dem Betrieb auf. Vorsorglich wurden dennoch rund 100 Gäste informiert, die ihre Kontaktdaten in dem Restaurant hinterlassen hatten. Einige der Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt, nach Angaben der Stadt handelt es sich dabei um weniger als zehn Personen. Sie sollen nun getestet werden. Eine Veranlassung den Imbiss zu schließen, sah die Stadt nicht. Dennoch hat der Betrieb vorübergehend nicht geöffnet, diesen Entschluss traf der Gastronom jedoch freiwillig.

Zweiter Fall in einer Kieler Gastronomie

In den vergangenen sieben Tagen wurden damit in Kiel fünf neue Coronafälle gemeldet. Aktuell sind 16 Kieler infiziert, 91 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass in dem Döner-Laden "Sultan's Restaurant" im Hauptbahnhof sechs Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert sind. Da die Kontaktdaten nicht ausführlich genug erhoben worden sind, will die Stadt verstärkt in der Gastronomie-Szene kontrollieren, ob die Hygienevorgaben eingehalten werden. Die Ankündigung wurde bereits in die Tat umgesetzt. Am Freitag suchten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes mehrere Lokale, Imbisse und Restaurants in der Holtenauer Straße auf.

