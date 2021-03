Der Sinn der Sache erklärt sich deutlich schneller als das, was sie anzeigt: Mit einem relativ neuen Straßenschild gibt die Stadt Kiel derzeit Anwohner-Parkzonen zusätzlich für Carsharing-Dienste frei. Irritationen sind aufgrund des sehr gewöhnungsbedürftigen Symbols aber definitiv programmiert.

Kurioses Straßenschild in Kiel: Was führt die Stadt hier im Schilde?

Von Niklas Wieczorek