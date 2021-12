Kiel

Auf dem Gelände des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK) werden ab sofort Corona-Schnelltests angeboten. Die Tests führt der Anbieter „Corona-Wacht“ durch, der insgesamt elf Teststationen in Schleswig-Holstein betreibt. Die Teststation am SKK ist jeden Tag, auch am Wochenende, in der Zeit zwischen 8 und 19 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich.

Teststation in Kiel offen für Bürgerinnen und Bürger

In der Mittagspause zwischen 12 und 12.45 Uhr ist die Teststation geschlossen. Testen lassen dürfen sich alle Bürgerinnen und Bürger. Die Teststation erreicht man, wenn man den Fußweg vom Haupteingang in Fahrtrichtung Chemnitzstraße nimmt und auf halber Höhe rechts abbiegt. Eine entsprechende Beschilderung ist eingerichtet.