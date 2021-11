Russee

Robert Bartels hat ein Faible für die Russeer Geschichte und hat schon etliche Bücher darüber geschrieben. In seinem neuen Band „Russee in der Nachkriegszeit“ beschreibt der Ortschronist, wie die Menschen von 1946 bis 1950 ihr Schicksal meisterten. „Es herrschte überall eine fürchterliche Not. Ich finde, das Buch erdet einen beim Lesen“, sagt er.

Anderthalb Jahre hat er an dem 188 Seiten starken Band gearbeitet. „Vor allem Fotos zu finden, das war mühsam, denn viele wurden im Laufe der Zeit weggeschmissen oder gingen verloren“, sagt er. Hilfreich sei schließlich eine Ausstellung über Russee von 1967 gewesen, für die der ehemalige Feuerwehrchef Uwe Maaß Fotos gesammelt hatte. Aber auch viele Gespräche und Recherchen in Archiven hat es gebraucht, um sich ein Bild von der damaligen Zeit überhaupt und speziell über Russee zu machen.

Wohnungsnot war prägendste Erfahrung für Russeer

„Mich hat beeindruckt, wie die Menschen sich auf neue Zeiten eingestellt haben und mit der Not umgingen“, sagt Bartels. Die Wohnungsnot sei neben dem Hunger die prägendste Erfahrung für die Russeer Bevölkerung gewesen. Dazu kam die Armut und das Fehlen von Material und Bekleidung, viele Kinder mussten im Winter barfuß zur Schule gehen.

„Die Folgen des Zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes spiegelten sich in Flucht, Vertreibung, Hunger und Wohnungsnot wider, aber auch im politischen und wirtschaftlichen Neuanfang. Die Menschen waren mit dem täglichen Existenzkampf beschäftigt“, sagt der Autor. In seinem Buch geht er unter anderem auf die Wiedereröffnung der Volksschule für Kinder im 1946 ein, im selben Jahr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr wiederaufgebaut. „Da Hunger und Armut sehr präsent waren, wurde am 2. Juli 1946 die Schulspeisung eingeführt. So hatten die Kinder wenigstens einmal am Tag eine regelmäßige Mahlzeit“, so Bartels.

Gemeindeleben nach dem Krieg

Auch das politische Engagement der Russeer ist Thema in seinem Buch: Nach Harry Dotzer wurde 1946 Günter Krieg, der von 1938 bis 1945 im KZ Dachau inhaftiert war, Gemeinderat. Er war der Bruder des damaligen Bürgermeisters Albert Krieg. Im September 1946 gab es die ersten Wahlen nach dem Krieg, Harry Dotzer wurde zum Bürgermeister. Bartels hat ein historisches Protokoll der ersten Sitzung des freigewählten Gemeinderates abgebildet. „Im Winter 1946/47 kam es noch einmal ganz hart. Der kälteste Winter des Jahrhunderts mit Brennstoffmangel in zugigen Baracken forderte die gebeutelte Bevölkerung im hohen Maße“, sagt der Chronist. In der Folge hätten sich die Feierabendpolitiker um die Beschaffung von Brennstoff in Form von Torf bemüht.

Zu sehen sind in dem Buch auch historische Bilder von Geschäften. Quelle: Sammlung Maaß

Bartels beschreibt auch die Zeit, als viele Betriebe nach der Währungsreform in Russee gegründet wurden: „Neben Handwerksbetrieben wie der Maschinenfabrik Harbs, Fahrradgeschäft Eisermann und Elektro Kolbach (den es heute noch gibt), wurden viele Kolonialwarengeschäfte eröffnet“, sagt er. Im Buch geht er auf einige bekannte Größen Russees näher ein, wie beispielsweise Fleischer Kuno Witt oder die Nagelsche Kate, in der geräuchert wurde. Aber auch die medizinische Versorgung und der Sport finden ihren Platz. „Ich würde mich freuen, wenn auch junge Menschen das Buch lesen, um zu sehen, dass dieser Wohlstand, den wir genießen, nicht selbstverständlich ist“, so Bartels.

Band 3 Feldhandballmannschaft 1948: (h.v.l.) Günter Krieg, Gunter Moser, Hans Bock, Karl-Heinz-Raabe, Heiner Wienroth. (v.v.l.) Adolf Nohns, Heinz Schwindt, Detlef Nohns. Quelle: Sammlung Maaß

Das Buch gibt es für 15 Euro bei Presse Zimmermann in der Rendsburger Landstraße 359 zu kaufen. Es kann auch direkt beim Autoren unter robert_bartels@freenet.de bestellt werden.