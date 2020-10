Kiel

Wer dachte, dass es unter den Kleingärtnern einen Sturm der Entrüstung gibt, sah sich getäuscht. Im Gegenteil: Die 40 Betroffenen, die der Einladung der Stadt in den VIP-Bereich von Holstein Kiel am Dienstagabend folgten, hatten zwar viele Fragen – aber zeigten auch viel Verständnis für das Gesamtprojekt. „Wir werden zu einer guten Einigung kommen“, betonte Axel Zabe, der Vorsitzende des größten Kieler Kleingartenvereins. Niemand wolle das Projekt bremsen. Und auch Kreisverbandschef Werner Müller signalisierte grundsätzliche Unterstützung – verlangt aber von der Stadt, „Ersatzraum“ für die betroffenen Gärtner zu schaffen.

Neues Holstein-Stadion : Einschnitte für die Kleingärten sind erheblich

Dabei sind die Einschnitte für die Kleingärten zwischen Projensdorfer Straße und Vöge-Plätzen erheblich. Zwölf Parzellen müssen vermutlich aufgegeben, andere verkleinert werden, damit der Stadion-Umbau gelingt. Anfang nächsten Jahres, verkündete Sportdezernent Gerwin Stöcken, werden die notwendigen Kündigungen ausgesprochen, die dann Ende November 2021 wirksam wären.

Damit könnten die vorbereitenden Arbeiten dann beginnen. Nach den bisherigen Planungen soll künftig quer durch das Kleingartengebiet eine 15 Meter breite Trasse von der Projensdorfer Straße zur neuen Haupttribüne führen, die Platz für drei Pkw-Fahrspuren sowie Extra-Spuren für Radfahrer und Fußgänger bietet, wie Jens Kruschwitz vom Tiefbauamt erläuterte.

Kampfmittelräumdienst untersucht bereits das Gelände

Einfach werden die Arbeiten nicht. Der Kampfmittelräumdienst untersucht bereits das Gelände. Naturschutzbelange und die Bodenbeschaffenheit werden ebenfalls noch intensiv geprüft. In den nächsten zwei Monaten stehen zudem umfangreiche Vermessungsarbeiten an. Stöcken versprach den Kleingärtnern, dass sie trotz der Bauarbeiten immer Zugang zu den Parzellen bekommen werden. „Wir verpachten keine Gärten, in die Sie nicht reinkommen.“ Und auch einen weiteren Wunsch von einem Kleingärtner, der sich als Holstein-Fan bekannte und nun seine Parzelle aufgeben muss, will der Sportdezernent erfüllen. Wer seinen Kleingarten abgeben muss, werde bei der Neuvergabe bevorzugt. „Es ist selbstverständlich, dass wir die Leute nicht über den Tisch ziehen.“

Weitere Details für die große Stadion-Lösung

Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurden weitere Details über die „große Stadionlösung“ bekannt, bei der Erfahrungen aus dem Bau der Augsburger WWK-Arena einfließen, wie Holger Koppe von AX5-Architekten berichtete. Koppe zeigte Mittwochabend, als der Nachbarschaft und Vertretern der Kommunalpolitik der Stand der Planung präsentiert wurde, eine Zeichnung, auf der das siebenstöckige neue Parkhaus mit Platz für 1200 Pkw sowie die fünfgeschossige neue Haupttribüne mit Funktionsräumen für Presse-, Umkleide- und VIP-Bereich zu sehen war. Es gehe um „das Kernstück des gesamten Baus“. Die Veranstaltungsräume, die dort entstehen, bieten mit Bestuhlung Platz für 1600 Besucher – ohne Bestuhlung könnten sogar bis zu 3600 Gäste aufgenommen werden. Insgesamt sind zudem 1500 Fahrradstellplätze geplant, was erneut die Frage aufwarf, ob sich der Aufwand für die wenigen Stunden im Jahr, an denen Heimspiele anstehen, lohnt.

Holstein-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke bestätigte, dass die erst im vergangenen Jahr eingeweihte provisorische Osttribüne noch einige Zeit stehen wird. „Die hat keine Priorität und kommt vermutlich als Letztes dran“, sagte Schwenke.

Verkehrskonzept und eine Schutzwand sollen helfen

Lärm, Verkehrsprobleme, Müllbelastung: Diese Sorgen waren auch am Mittwochabend zentrales Thema der zweiten Informationsveranstaltung, die sich an diesmal die Anwohner richtete. Die Planer gaben vor allem das Signal, die Schwierigkeiten im Blick zu haben. Ein Lärmgutachten werde derzeit erstellt, berichtet Architekt Holger Koppe. Sowohl die Situation während eines Heimspiels als auch während normaler Alltagsnutzung werde dafür analysiert. Schutz soll auf jeden Fall eine Lärmschutzwand bieten, wie es sie in ähnlicher Form bereits am Citti-Park gibt. Nicht alle Besucher beruhigt diese Aussicht. „Ich habe krasse Bedenken, dass dort ein Parkklotz entsteht, auf den wir täglich gucken müssen“, klagte ein Anwohner. 19 Meter hoch soll das Parkhaus werden – „eine Zumutung“, nannte das ein anderer Anwohner. Zum Vergleich: Die neue provisorische Osttribüne ist 23 Meter hoch.

Noch lassen sich nicht alle Fragen im Detail beantworten

Es solle an diesem Abend nicht darum gehen, sofort Lösungen anzubieten, sondern Anregungen aufzunehmen, betonte Holstein-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. Das gelte auch für die Frage, wie das Stadion jenseits von Fußballspielen genutzt werden kann. „Es geht um Profi- und Breitensport“, betonte Stadtbaurätin Doris Grondke. „Selbstredend“ werde das neue Stadion auch barrierefrei, sagte Grondke. „Aber das ist die Krux an so einer frühen Informationsveranstaltung: Wir können einige Fragen noch nicht im Detail beantworten.“ Das betreffe auch die Angst vor Verkehrsproblemen. „Dafür entwickeln wir ein Mobilitätskonzept“, versprach Schwenke. Das werde viele Antworten liefern.

