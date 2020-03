Die Polizisten hatten eigentlich nach einem Dieb gefahndet: Doch bei der Kontrolle eines 26-Jährigen in der Straße Am Germaniahafen am Sonnabend fiel auf, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Außerdem hatte er große Mengen Drogen und eine Schusswaffe dabei – und musste anschließend in Haft.