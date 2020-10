Kiel

Direkt am Germaniahafen auf dem Traditionssegler „Lisa“ wird die frisch gedruckte Imagebroschüre am Mittwoch vorgestellt. Mit an Bord ist auch Andreas Köpke. Der 61-Jährige ist „Seebär aus Leidenschaft“ und einer der Kiel-Liebhaber, die in dem Heft eine Rolle spielen.

„Für das Magazin hab’ ich meinen Bart extra noch etwas wachsen lassen“, sagt Andreas Köpke schmunzelnd. Bereits seit 35 Jahren macht er mit seinem Traditionssegler die Meere der Welt unsicher. „Sobald ich an Bord gehe, ist der ganze Stress Geschichte, und ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt“, sagt er.

Im „normalen“ Leben ist er Instrumentenbauer. Aber immer, wenn seine Zeit es zulässt, geht es hinaus aufs Meer. Gäste sind dabei herzlich willkommen. Genauso wie bei den anderen Kieler Traditionsseglern vom Verein „Museumshafen Kiel“.

Urlaub an der Kieler Förde

„Das neue Magazin ist weit mehr als ein klassischer Urlaubskatalog“, sagt Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing. Auf 66 Seiten sei mit großformatigen Bildern, Insidertipps und persönlichen Reportagen alles vereint, was die Kieler Förde ausmache: Stadt, Land und Meer.

Auch die Einheimischen erfahren viel Neues

Hier im Norden könne man alles – bis auf Skilaufen und Bergsteigen, schwärmt auch Segler Andreas Köpke. Ob Hafenrundfahrt, Segeltörn, Fahrradtour entlang des Kanals oder der Besuch der vielen Strände am Ost- und Westufer – die Region der Kieler Förde habe unglaublich viel zu bieten.

Und Neues erfahren auch die Einheimischen. Oder wissen Sie auf Anhieb, wo es in der Stadt noch eine echte Hutmacherin gibt? Wo aktuelle Kunst in einem Kiosk verkauft wird? Oder wie man einen norddeutschen Pannfisch zubereitet?

Das kostenlose Magazin gibt es auch im neuen Welcome Center in Kiel

Das kostenlose Magazin gibt es im neuen Welcome Center in Kiel am Stresemannplatz 1-3, in der Tourist-Information Heikendorf sowie in über 200 Auslagestellen in ganz Schleswig-Holstein. Dem Heft ist zudem ein aktuelles Gastgeberverzeichnis mit 40 Hotels und 101 Privatunterkünften beigelegt. Gedruckt wird es in einer Auflage von 24 000 Stück. Online ist es einsehbar unter: www.kiel-sailing-city.de

