Gastroprojekt in der Holtenauer - Non Solo Pane in Kiel wird zum Pane Vino: Dieses Gastrokonzept verfolgen die Betreiber

Seit Wochen wird im ehemaligen Restaurant Non Solo Pane hinter verschlossenen Vorhängen gearbeitet. Jetzt gewähren die neuen Betreiber erstmals Einblicke in ihr Restaurantkonzept. Unter dem Namen Pane Vino soll in der Holtenauer Straße 82 in Kiel eine neue gastronomische Institution entstehen.