Kiel

Damit könnte die Neufeldtstraße als Zubringer zur Veloroute 10 ausgewiesen werden, während der parallel verlaufende Weg südlich des Nordfriedhofs ein reiner Gehweg werden würde.

Die Pläne zur Neufeldtstraße wurden in der Sitzung des Ortsbeirates (OBR) Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook am Mittwochabend bereits zum zweiten Mal besprochen. Die Maßnahme war zuvor in der Sitzung im Juni durch das Tiefbauamt vorgestellt worden, damals erklärten die OBR-Mitglieder ihre vorläufige Zustimmung, dieses Votum wurde nun bestätigt.

Radverkehr soll nicht mehr über den Waldweg am Nordfriedhof führen

Da das Thema im Juni sehr kurzfristig vorgestellt wurde, wurde die endgültige Zustimmung auf die August-Sitzung vertagt, um zunächst Bürgern die Möglichkeit zu geben, Anregungen einzubringen. Laut dem OBR-Vorsitzenden Benjamin Walczak ( SPD) nutzte dies allerdings nur ein Bürger. Dieser habe vorgeschlagen, den Radverkehr auf dem Waldweg weiterhin zu ermöglichen, auch, wenn die Neufeldtstraße zur Fahrradstraße wird.

Dem erteilte der anwesende Abteilungsleiter aus dem Tiefbauamt, Jens Kruschwitz, eine klare Absage: "Der Vorschlag ist konträr zum Sinn der Maßnahme. Damit sollen Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern auf dem Waldweg vermieden werden."

Obwohl die Rückmeldung aus dem OBR Zustimmung zum Ausbau zur Fahrradstraße signalisiert, ist die Entscheidung damit noch nicht gefallen. Im Bauausschuss der Stadt steht das Thema am Donnerstagnachmittag auf der Tagesordnung, in der Ratsversammlung in der kommenden Woche.

Umfangreiche Kanalsanierungen in der Lindenstraße geplant

Auch wenn Kruschwitz noch einmal kurz über die Neufeldtstraße sprach, waren er und eine weitere Mitarbeiterin aus dem Tiefbauamt in die OBR-Sitzung gekommen, um über die Pläne zur Kanalsanierung der Lindenstraße zu informieren. Denn dort sind umfangreiche Maßnahmen geplant: Sowohl die Schmutzwasserkanäle aus dem Jahr 1959 als auch die Regenwasserleitungen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg müssen erneuert werden.

Dafür wird auf der gesamten Länge der Lindenstraße gebaut, die Straße muss dafür für den Autoverkehr voll gesperrt werden. Die Maßnahme beginnt voraussichtlich im Februar 2021 und dauert bis Dezember 2021. Bislang bestünden bereits durch privaten Wohnbau Einschränkungen, so die Mitarbeiterin des Tiefbauamtes. Die Arbeiten könnten aber leider nicht parallel verlaufen, da die Straße für die private Baustelle gebraucht werde.

Für das Regenwasser sollen laut Tiefbauamt 110 Meter Kunststoffrohre in offener Bauweise verlegt werden, für das Schmutzwasser sind es 133 Meter. Dazu werden 22 Hausanschlüsse ebenfalls offen erneuert. Bei dem Rest soll es eine sogenannte Liner-Sanierung geben, dabei wird ein neues in ein altes Rohr geschoben. Einige nicht mehr benötigte Anschlüsse sollen aufgegeben werden.

Neun Parkplätze könnten in der Lindenstraße wegfallen

Im Anschluss an die Kanalarbeiten muss auch die Fahrbahn der Lindenstraße erneuert werden. "Dann soll es einen durchgehenden Gehweg mit einer Mindestbreite von zwei Metern geben", so Kruschwitz. Ein Problem: Da der Baumbestand erhalten bleiben solle, der Gehweg aber schon teils von den Wurzeln überwuchert werde, müsse der Bordstein 50 Zentimeter in die Fahrbahn rücken. Platz, der für die Autos fehlt.

"Durch die Naturschutzmaßnahme verlieren wir rechnerisch neun Parkplätze", erklärt Kruschwitz. Denn die Fahrbahn wäre dann stellenweise nicht mehr breit genug, um auf beiden Seiten der Straße parken zu können. "Sollte sich vor Ort eine andere Lösung finden, werden wir das machen, aber Stand jetzt wird die Fahrbahn schmaler."

OBR will Lieferanten-Parkplätze in der Gneisenaustraße

Probleme mit Parkplätzen gibt es auch in der Gneisenaustraße, allerdings ist die Lage hier eine andere. In der Corona-Zeit seien hier mehrere Wochen lang die Zweite-Reihe-Parker verstärkt kontrolliert worden, berichtet Walczak. Darunter der Lieferverkehr für die Kaufleute in der Straße. "Natürlich ist den Kaufleuten klar, dass das Parken in zweiter Reihe illegal ist", sagt Walczak KN-online vor der Sitzung. Es gebe für die Lieferanten aber im Prinzip keine andere Möglichkeit, in der Nähe der Geschäfte zu halten.

Als Lösung will der OBR das Tiefbauamt nun bitten, zu überprüfen, ob in der Gneisenaustraße tagsüber zwei Parkplätze für den Lieferverkehr ausgewiesen werden können.

