Kiel

Die Kielerin Carina Schlupp (39) erlebt gerade den Albtraum eines jeden Hundebesitzers. Als sie von einem beruflichen Termin nach Hause kommt, ist ihr Golden Retriever „Paul“ verschwunden. Im Briefkasten findet sie eine Nachricht des kommunalen Ordnungsdienstes, dass ihr Hund ins Tierheim Uhlenkrog gebracht wurde. Begründung: Das Tierwohl sei gefährdet gewesen. Dort ist das Tier inzwischen eingeschläfert worden. Wie konnte es soweit kommen?

Schon als Welpe kam der Golden Retriever zu Carina Schlupp

„Ein unfassbarer Vorgang“, sagt Stefan Rogacki, der Anwalt der Hundebesitzerin. 15 Jahre lang lebte Carina Schlupp mit „Paul“. Als Welpe kam er zu ihr. Seitdem gingen sie gemeinsam durchs Leben.

„Normalerweise haben Retriever eine Lebenserwartung von zehn bis zwölf Jahren“, schildert der Anwalt. „Nur aufgrund der Liebe seiner Halterin konnte er so alt werden.“ Das hohe Alter sah man dem Hund auch an. „Das ist wie bei uns Menschen. Proper und dynamisch ist da am Ende seines Lebens niemand mehr.“

Beim Tierarzt ließ die Halterin regelmäßig den Gesundheitszustand ihres Hundes checken

Regelmäßig war Carina Schlupp bei ihrem Tierarzt gewesen, um den Gesundheitszustand ihres Retrievers checken zu lassen. „Uns war klar, dass er vermutlich nur noch einen Sommer haben wird“, schildert sie. „Mein Tierarzt gab mir den Rat: Lassen Sie ihn machen, was er möchte.“

Da er es liebte, draußen im umzäunten Garten auf der Decke zu liegen, die Straße zu beobachten und sich die Sonne aufs helle Fell scheinen zu lassen, ließ sie ihn, sooft es ging, im Garten. „Schon morgens war er unruhig“, erzählt sie. „Er wollte am liebsten immer raus.“

Die letzten Wochen verbrachte Carina Schlupp fast rund um die Uhr mit ihrem Hund. Sie schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer. „Ich wollte für ihn da sein, wenn er mal schnell rausmusste, sich einnässte oder den Kot nicht mehr bei sich behalten konnte.“

Trotz des hohen Alters war „Paul“ noch lebensfroh

Ein Infekt hatte „Paul“ zwar ein paar Wochen zuvor noch zusätzlich geschwächt. „Aber Schmerzen schien er nicht zu haben“, sagt die Hundehalterin. „Früher war er mal in eine Glasscherbe getreten. Seitdem weiß ich, wie es ist, wenn er Schmerzen hat.“

Sie rechnet damit, dass er irgendwann keinen Lebenswillen mehr haben wird. „Aber er war noch immer guter Dinge“, sagt sie. „Ich wollte, dass er irgendwann friedlich im Garten einschläft.“ Doch daraus wurde nun nichts. Das Kieler Ordnungsamt kassierte den Hund vorher ein.

Der 13. Juni ist ein sonniger Sonntag. „Paul“ verbringt den Tag im eingezäunten Garten des Reihenhauses im Kieler Stadtteil Mettenhof. Carina Schlupp lässt ihn da auf seiner Lieblingsdecke zurück. Der Wassernapf ist voll gefüllt, ein paar Hundefutterkringel legt sie dazu.

Als die Außendienstmitarbeiterin nach rund vier Stunden zurückkommt, fehlt „Paul“. In dem Schreiben vom Ordnungsamt steht, dass der Hund ohne Aufsicht gewesen wäre, abgemagert sei und kein Wasser gehabt hätte.

Ihr Anwalt fordert die Herausgabe des Hundes

Sie nimmt sich einen Anwalt. Der setzt ein Widerspruchsschreiben auf, legt eine umfangreiche tierärztliche Dokumentation vor und weist darauf hin, dass „Paul“ am 20. Juni gerne seinen 15. Geburtstag bei Frauchen feiern würde.

Anwalt Stefan Rogacki fordert Akteneinsicht sowie die Herausgabe des Hundes und kündigt einen einstweiligen Rechtsschutzantrag ans Verwaltungsgericht an. „Die Amtstierärztin gewährte daraufhin frühestens am Freitag, 25. Juni, die Akteneinsicht“, so Rogacki.

Im Tierheim wird ihr der Zutritt verweigert

Als Carina Schlupp „Paul“ am Sonntag, 20. Juni, im Tierheim besuchen will, wird sie abgewiesen. „Mein Besuch würde dem Hund nicht gut tun“, heißt es. Drei Tage später erhält die Kanzlei per Mail die Mitteilung, dass der Rüde nicht mehr am Leben sei.

„Beim Ordnungsamt erfuhr ich dann telefonisch, dass Paul bereits am Dienstag auf Veranlassung der Veterinärabteilung eingeschläfert worden war“, schildert Stefan Rogacki. „Weder unsere Kanzlei noch unsere Mandantin wurden darüber informiert.“

Der Hundekörper wird derzeit in der Pathologie untersucht

Inzwischen liegt der Hundekörper in Neumünster in der Pathologie des Landeslabors. Dort soll der Gesundheitszustand genauer untersucht werden. Zurück bekommt Carina Schlupp die sterblichen Überreste ihres geliebten Haustiers jedoch anschließend nicht. Aus Tierseuchenhygienegründen sei das nicht möglich, heißt es. Ein Platz auf dem Hundefriedhof wird „Paul“ deshalb nicht bekommen.

Gefühl der Willkür und der Machtlosigkeit bleibt

Was bleibt neben einem leeren Hundekorb? Ein Gefühl der Willkür und Machtlosigkeit, schildert Carina Schlupp. Zu wissen, dass ihr Hund nach 15 gemeinsamen Lebensjahren am Ende in einer fremden Umgebung ohne vertraute Personen gestorben ist, sei schwer auszuhalten.

Mit ihrer Geschichte geht sie bewusst an die Öffentlichkeit. „Der Tod von Paul soll nicht umsonst gewesen sein“, sagt sie. „Ich möchte nicht, dass so etwas noch anderen Hundebesitzern passiert. Dass so etwas in Deutschland überhaupt möglich ist, ist für mich unbegreiflich.“

Jeder Hundebesitzer müsse ja nun Angst haben, wenn er sein Tier ein paar Stunden draußen lässt. Mit ihrem Anwalt prüft sie derzeit rechtliche Schritte gegen die Veterinärabteilung. Auch gegen eine weiter entfernte wohnende Nachbarin, die, so vermutet sie, die gesamte Situation in Gang gesetzt hat.

Die Stadt Kiel prüft die Einleitung eines Bußgeldverfahrens

Von der Stadt gibt es nur eine schriftliche Stellungnahme: „In einem Fall der Tierwohlgefährdung wurde aufgrund der Unerreichbarkeit der Hundehalter auf Veranlassung der Kieler Amtstierärzte eine Verbringung des Hundes in ein Kieler Tierheim veranlasst, um dessen tierärztliche Behandlung einzuleiten.“ Die Landeshauptstadt Kiel prüfe derzeit die Einleitung eines Bußgeldverfahrens und eine Strafanzeige. Das Tierheim Uhlenkrog wollte sich zu dem Fall nicht äußern.