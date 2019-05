Kiel

Das ist zumindest der Vorschlag des Ortsbeirates, um die städtebauliche Weiterentwicklung des Hörn-Gebietes zu ergänzen. "Wir brauchen nur das Geld und den Kran", sagt Bruno Levtzow ( SPD), Vorsitzender des Stadtteilgremiums. Auch Genosse Achim Heinrichs bewarb den Kran als "historisierendes Element" im Bauausschuss.

Bitte um Prüfauftrag

Florian Gosmann vom Stadtplanungsamt erbat einen Prüfauftrag, um sich mit den Anforderungen eines Hafenkranes an der Hörn in Kiel auseinanderzusetzen: Standfestigkeit und Verkehrstauglichkeit sollten hinterfragt werden. Diskutabel könnte beispielsweise sein, ob unter den breiten Beinen, auf denen Kaikräne zumeist ruhen, Radverkehr oder ähnliches möglich ist. Die letzten echten Kaikräne am Kieler Hafen wurden Ende Januar 2009 am Bollhörnkai demontiert – zwischen Hörn und dem Tagungsort des Bauausschusses, dem Neuen Rathaus.

Fraktionen sind sich einig

Generell stößt der Vorschlag für den Hafenkran, aber auch die gesamte Sanierungsrahmenplanung für die Hörn auf extreme Gegenliebe in allen Fraktionen. In diesem Plan werden die Flächen und deren Entwicklungspotenzial am gesamten Areal zwischen Hörnbad und Hörn Campus sowie der Auffahrt vom Gaardener Ring auf die Werftstraße aufgezeichnet. Florian Weigel von der CDU lobte beispielsweise öffentliche Spielplätze, regte zusätzliche Gründächer an, die möglichst auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Gosmann zufolge ist dies aber nur noch in einem einzelnen, noch nicht verplanten Baufeld möglich.

100 Millionen Euro für Weiterentwicklung

Für die gesamte städtische Weiterentwicklung rechnet die Verwaltung bis 2024 mit Kosten in Höhe von weit über 100 Millionen Euro öffentlicher Mittel von Stadt, Land und Bund. Eine Schlussabrechnung sei freilich erst nach der „Gesamtmaßnahme“ möglich, so die Verwaltung. Und sie liefert gleich die Begründung: "Die Behebung städtebaulicher Missstände ist in der Regel eine nicht rentierliche Maßnahme."

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.