Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, das fordert der Ortsbeirat Suchsdorf gleich an zwei Stellen im Kieler Stadtteil Suchsdorf und Klausbrook: Zum einen beharrt das Gremium auf eine Fahrradstraße im Holmredder in Kiel, der vor allem von Schüler genutzt wird. Zum anderen werden mehr sichere Querungshilfen in der Johann-Fleck-Straße gefordert.