Nun geht es ganz schnell: Nachdem auch in Norwegen die Regierung große Teile der Corona-Maßnahmen zurückschraubt können auch die beiden Kiel-Oslo-Schiffe „Color Magic“ und „Color Fantasy“ wieder in den normalen Fahrplan zurückkehren. Wann die Color Line zum ersten Mal wieder in Kiel ist, erfahren Sie hier.