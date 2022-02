Kiel

Norwegens Regierung gehört beim Pandemie-Management zu den strengsten in Europa. Am Dienstag lockerte aber auch Oslo weite Teile der Corona-Schutzmaßnahmen. Es ist das Signal für die Color Line zur Rückkehr in den normalen Fahrplan.

Am 12. Februar 2022 wird zunächst die „Color Magic“ den Dienst auf der Strecke Oslo – Kiel wieder aufnehmen. 14 Tage später folgt dann die „Color Fantasy“. Die Reederei braucht diese Zeit, um die Besatzungen wieder aufzufüllen. 950 Crewmitglieder waren erst Anfang Januar entlassen oder in den Urlaub geschickt worden.

„Color Fantasy“ liegt noch in der Werft

Die „Color Fantasy“ liegt derzeit in der Werft im dänischen Odense im Trockendock und wird überholt. Die „Color Magic“ ist jedoch nach einer kurzen Überholung an der Pier in Oslo bereits wieder seeklar.

Nachdem es im vergangenen Jahr eine fast sechs Monate dauernde Pause gab, war man bei der Reederei auch diesmal von einer längeren Pause ausgegangen. „Wir sind sehr froh, dass es wieder losgeht“, sagte Dirk Hundertmark von der Kieler Niederlassung der Reederei Color Line.

„Wir freuen uns sehr über die Lockerungen, die die Regierung nun gemacht hat. Insbesondere die norwegischen Einreisebeschränkungen haben in der Praxis zu einem geführt Schließung großer Teile unseres Geschäfts geführt“, sagt Color-Chef Trond Kleivdal.

Color Line: Schweden-Route startet bereits am Sonntag

Neben der Kiel-Oslo-Route wird auch die „Color Hybrid“ und die „Color Viking“ auf der Kurzstrecke von Sandefjord nach Strömstad in Schweden wieder in Betrieb gehen. Hier startet die erste Fähre bereits am Sonntag.

Kleivdal betonte noch einmal die Bedeutung der Fähren für die Mitarbeiter. „Mehrere unserer Mitarbeiter haben nun schon zum dritten Mal eine Kündigung aufgrund der Maßnahmen erlebt. Deshalb freut es uns besonders, das wir die Kolleginnen und Kollegen wieder bei uns an Bord begrüßen können“, so Kleivdal.

Color Line befördert über eine Millionen Menschen auf der Kiel-Oslo-Route

Da in Norwegen in Zukunft auch wieder Ungeimpfte mit den Fähren einreisen dürfen, erwartet die Color Line für den Sommer in Norwegen weitere Zunahmen bei den Transportzahlen. In einem normalen Jahr befördert Color Line auf den Routen fast vier Millionen Passagiere und 200.000 Frachteinheiten. Davon über eine Million Menschen auf der Kiel-Oslo-Route.

Die Buchungen für den Sommer 2022 liegen laut Reederei bereits auf oder zum Teil sogar über dem gleichen Zeitraum wie 2019. Die Reiselust macht sich überall bei den Reedereien bemerkbar.