Nach einer einwöchigen Pause hat die Color Line am Sonntag den Liniendienst zwischen Oslo und Kiel wieder aufgenommen. Nach einigen Corona-Fällen in der Crew ist die Fähre "Color Magic" jetzt wieder zurück im Dienst. Das Schiff wird am Montag mit Lkw und Passagieren in Kiel erwartet.

Von Frank Behling