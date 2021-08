Kiel

Fast zeitgleich zum Saisonstart des THW Kiel in zwei Wochen haben Besucher der Heimspiele des deutschen Handball-Meisters eine neue Parkmöglichkeit am Exerzierplatz. Das Parkhaus an der Wunderino-Arena soll Ende September eröffnen. Das bestätigte Harald Rottes, Prokurist der Citti-Gruppe, die gemeinsam mit dem Verlag der Kieler Nachrichten Grundstückseigner ist und das Parkhaus baut. „Die Außenfassade ist bereits gemacht, einen Eindruck, wie das Parkhaus aussehen wird, kann man schon bekommen“, sagt Rottes.

Das Parkhaus, dessen Bau Anfang dieses Jahres begonnen hatte, soll mit rund 200 Stellplätzen eine weitere Anfahrtstelle im Zentrum der Stadt bieten. Zu dem Neubau gehören auch einige Plätze mit Ladesäulen für E-Autos. Die Stadtwerke bauen in das Parkhaus insgesamt acht Ladestationen. An der Front zum Kleinen Kuhberg und zum Exerzierplatz ist zudem ein Ladenlokal geplant. Wer dort künftig einzieht, soll „zeitnah“ verkündet werden.

Damit enden auch die Bauarbeiten am Kleinen Kuhberg und in der Straße zwischen Arena und Exerzierplatz, die in den vergangenen Monaten Umleitungen unumgänglich gemacht hatten.