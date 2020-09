Reichen die Klimaschutzmaßnahmen in Kiel aus? Wo gibt es Nachholbedarf? Was funktioniert gut? Über diese Fragen sprachen Vertreter aus Umweltinitiativen, Politik und der Stadt in einer Podiumsdiskussion am Freitagabend auf der Digitalen Woche. Die Antworten fielen dabei sehr unterschiedlich aus.