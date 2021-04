Immer wieder gibt es Beobachtungen, dass sich in Kiel-Gaarden nicht jeder an die Maskenpflicht hält. Nun hat die Polizei ihre Kontrollen am Vinetaplatz verstärkt. Bei Verstößen wurde härter durchgegriffen. Statt Ermahnungen kommt auf die Masken-Verweigerer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.