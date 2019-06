Sie wollten in der Innenstadt ihre "Tags" - ihre persönliche Graffiti-Signatur - hinterlassen doch wurden auf frischer Tat ertappt: Ein Beamter in zivil hat am Sonntag zwei junge Männer beobachtet, die mit Textmarkern Hauswände und Hinweisschilder beschmierten. Der Zugriff erfolgte wenig später.