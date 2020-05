Verstöße gegen die Corona-Regeln führten am Wochenende in Kiel zu zahlreichen Einsätzen der Polizei. Die Beamten mussten mehrfach ausrücken, um größere Menschenansammlungen aufzulösen. Einen größeren Einsatz gab es am Freitagabend im Schrevenpark. An der Kiellinie war es zwar voll, aber friedlich.