Die Polizei ist in Kiel-Gaarden bei einem 31-Jährigen per Zufall auf Drogen und mutmaßliches Diebesgut gestoßen. Der 31-Jährige hatte die Ermittler selbst auf seine Spur geführt: Nach einem Streit mit seiner Freundin hatten Nachbarn die Polizei gerufen. Die Ruhestörung endete für den Mann in U-Haft.

Von Florian Sötje