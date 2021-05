Kiel

Am 20. April stellten die Beamten in Kiel-Gaarden einen einachsigen Fahrradanhänger des Hersteller Deuba, einen Kraftech-Kompressor in Rot, einen grünen Bohrhammer von Bosch, eine Einhell-Tischkreissäge sowie eine Kapp- und Gehrungssäge sicher.

Zur Galerie Im April wurden mehrere gestohlene Gegenstände in Kiel-Gaarden gefunden. Die Polizei sucht die Besitzer.

Die Polizei bittet die rechtmäßigen Eigentümer, sich unter 0431-1601410 beim 4. Polizeirevier Kiel zu melden. Für die Herausgabe der Gegenstände ist ein Eigentumsnachweis erforderlich. Die Gegenstände sind teilweise mit Individualnummern versehen.