Kiel

Laut Angehörigen soll Olegs F. am Dienstag gegen 12 Uhr seine Wohnung in der Rendsburger Landstraße mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Am Nachmittag soll er sich im Bereich des Schrevenparks sowie auf dem Gelände des UKSH aufgehalten haben. Die Polizei suchte die entsprechenden Gebiete mehrfach ab, unter anderem mit Polizeihunden, konnte den 55-Jährigen aber nicht finden. Nach derzeitiger Einschätzung steht sein Verschwinden nicht in Verbindung mit einer Straftat.

Olegs F. ein großer, schlanker Mann

Olegs F. ist etwa 190 cm groß, von schlanker Statur und hat kurze, helle Haare. Olegs F. dürfte mit einer grau-grünen Steppjacke, einer hellblauen Jeans und einer hellen Mütze bekleidet sein.

Quelle: Polizeidirektion Kiel

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0431 / 160 3333 oder 110 entgegen.