Am Sonnabend gegen 20.15 Uhr gestand der 20-Jährige auf der Wache der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof seine Taten.

Er gab an, drei Dienstfahrzeuge der Bundespolizei am Hauptbahnhof Kiel beschädigt zu haben. So habe er am 26. August 2020 bei einem Fahrzeug der Bundespolizei das rechte Seitenfenster eingeschlagen und am 12. September bei zwei Streifenwagen die Windschutzscheiben demoliert.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr einsatzfähig. Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Nachdem die Polizei die Personalien des Mannes festgestellt und er seine Aussage getätigt hatte, durfte er die Wache wieder verlassen. Über sein Motiv machte der 20-Jährige keine Angaben.

