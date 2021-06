Bei einem Einsatz in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Iltisstraße in Kiel-Gaarden ist eine Polizisten angegriffen und verletzt worden. Die 28-Jährige wurde bei dem Versuch eine Randaliererin zu beruhigen in den Bauch getreten. Die Beamtin musste zur Untersuchung ins Krankenhaus.