Kiel

2022 scheint kein gutes Jahr für die Poststellen in Kiel zu werden: Neben der Postbank-Filiale am Lessingplatz und einem Paketshop in Gaarden wird auch die Postfiliale in Kiel-Suchsdorf in rund zweieinhalb Monaten dauerhaft geschlossen. „Wir konnten uns mit der Post nicht auf einen neuen Vertrag einigen“, sagt Sven Fiedler, Inhaber des gleichnamigen Edeka-Marktes in Suchsdorf. Fiedler betreibt die Partnerfiliale der Post in seinem Supermarkt seit 2008, auch vorher war die Postfiliale in der Doktor-Hell-Straße eine feste Institution. Ab dem 1. April ist sie Geschichte. Neben zwei Postschaltern ist auch ein Schalter der Postbank betroffen.

Postfiliale in Suchsdorf lohnt sich für Betreiber nicht mehr

Schon länger habe er mit dem Gedanken gespielt, die Postfiliale zu schließen, erzählt Fiedler. „Wir werden nicht so vergütet, wie wir es uns wünschen.“ Die Lage habe sich in den vergangenen Jahren stetig verschlechtert, eine ausreichende Anpassung der Vertragskonditionen sei durch die Post nicht erfolgt. „Deswegen können wir die Postfiliale aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr weiterführen“, so Fiedler.

Die Filiale in Suchsdorf reiht sich ein in weitere kürzlich bekanntgewordene Schließungen von Poststellen in Kiel. In Gaarden machte ein DHL-Paketshop Anfang des Jahres dicht, am Lessingplatz schließt die Postbank-Filiale im Herbst.

Post sucht Ersatz für Filiale in Suchsdorf

Das Post-Aus im Edeka sorgt in Suchsdorf nicht gerade für Freude. „Die Schließung der Postfiliale ist für Suchsdorf ein echtes Problem“, sagt Helge Riis (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirats Suchsdorf. Diese sei extrem wichtig für den Stadtteil und stark nachgefragt. „Man kann nur hoffen, dass es eine gute Lösung gibt.“

Die Deutsche Post teilt auf Anfrage mit, dass man sich um Ersatz bemühe. „Wir sind auf der Suche nach einem neuen Filial-Partner“, sagt Post-Sprecher Stefan Laetsch. „Interessenten, die über ein etabliertes Hauptgeschäft in Suchsdorf verfügen, können sich gerne bei uns melden.“ Man plane, die postalischen Dienstleistungen in ähnlichem Umfang anzubieten wie zuvor. In Suchsdorf gibt es aktuell neben der Postfiliale noch eine Packstation im Aldi-Markt am Steekberg und einen DHL-Paketshop im Supermarkt Nah und Frisch am Rungholtplatz.

Schalter der Postbank in Suchsdorf fällt dauerhaft weg

Keinen Ersatz wird es für die ebenfalls wegfallenden Dienstleistungen der Postbank in Suchsdorf geben, wie Laetsch bestätigt. Damit müssen sich Kundinnen und Kunden der Bank auf längere Wege einstellen. Denn einen Geldautomaten, an dem sie kostenlos Geld abheben können, gibt es dann in dem Stadtteil nicht mehr.

Einzige Alternative: Im Sky-Supermarkt in der Eckernförder Straße können Postbank-Kunden sich bei einem Einkauf an der Kasse bis zu 200 Euro kostenlos auszahlen lassen. Der nahegelegenste Schalter der Postbank befindet sich rund zweieinhalb Kilometer entfernt im Suchsdorfer Weg in Kronshagen.

Edeka in Suchsdorf: Sushi-Bar und größere Blumenabteilung

Sven Fiedler hat währenddessen schon Pläne für den bald frei werdenden Platz in seinem Supermarkt. Die Angestellten der Postfiliale werden alle gehalten. „Wir konzentrieren uns jetzt wieder mehr auf unsere Kernkompetenzen“, sagt Fiedler.

So soll das Lebensmittelangebot um eine Sushi-Bar erweitert werden, zudem wird die Blumenabteilung im Geschäft vergrößert. Ebenfalls neu im Supermarkt: Eine Theke der Firma „BabaCous“, die frisch zubereitetes, orientalisches Essen zum Mitnehmen anbietet.