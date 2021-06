Kiel

Um Punkt 22 Uhr strömen sie aus: Mehrere Polizisten und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sorgen im Schrevenpark dafür, dass sämtliche Musikboxen ausgeschaltet werden. Und die Maßnahmen wirken. Es kehrt mehr Ruhe ein in die Grünanlage, in der mehrere hundert, meist junge Menschen zusammengekommen sind, um zu feiern, zu grillen oder sich einfach nur zu unterhalten. Die Lage ist friedlich, zu einer Eskalation wie an den vergangenen Wochenende kommt es nicht.

So ganz will Raiko Wengel dem Frieden aber noch nicht trauen. „Jetzt könnte noch ein Katz- und Maus-Spiel beginnen“, sagt der Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes. „Wenn es dunkel wird, kann es sein, dass die Anlagen wieder angemacht werden.“ Fürs Erste hat die erhöhte Präsenz von Polizei, KOD und einem privaten Sicherheitsdienst ihr Ziel erreicht. Die ab 22 Uhr geltende Nachtruhe wird eingehalten. Auch Ordnungsdezernent Christian Zierau ist zufrieden. „Stand jetzt ist alles friedlich, so wird es hoffentlich bleiben.“

Kontrollen statt Sperrstunde

Wie berichtet, hatte die Stadt auf ein Alkoholverbot oder gar eine Sperrstunde im Schrevenpark verzichtet. Um lautstarke Partys zu verhindern, sollte stattdessen die Präsenz durch Ordnungskräfte erhöht werden. Das Abspielen von elektronisch verstärkter Musik ab 22 Uhr soll so unterbunden werden. Auch andere Maßnahmen wurde ergriffen, damit sich die Lage im Schrevenpark entspannt.

Um der Müllberge Herr zu werden, ließ die Stadt die Zahl der Abfalleimer in der Grünanlage von 15 auf 30 verdoppeln. Zusätzlich zu den vorhandenen Toiletten werden außerdem zwei Urinale aufgestellt. In der kommenden Woche will die Stadt die Lage im Schrevenpark erneut bewerten und die Regeln gegebenenfalls anpassen.

Die Lage im Schrevenpark hatte in den vergangenen Wochen immer wieder für Ärger gesorgt. Anwohnerinnen und Anwohner beschwerten sich über den teilweise unerträglichen Lärm im Park, der manchmal bis drei Uhr nachts anhielt. Die Polizei räumte den Park am vergangenen Wochenende direkt zweimal, in der Woche davor ebenfalls einmal, als sich rund 3000 Menschen nach dem verpassten Aufstieg von Holstein Kiel im Park versammelten.