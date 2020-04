Während Skater und Radfahrer die für den Verkehr gesperrte Kiellinie genießen, gibt es Kritik an der Umleitung. Anwohner an den Umleitungsstrecken fürchten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Eine geforderte Verkehrsprüfung ist derweil in der Auswertung. Die Ergebnisse sollen zeitnah präsentiert werden.