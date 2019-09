Er soll ein wichtiger Baustein für die Wiederbelebung der Innenstadt in Kiel sein: der Textil-Discounter Primark, der am Holsten-Fleet in einen Neubau einzieht. Jetzt steht der Eröffnungstermin für das Kaufhaus fest, das auf drei Stockwerken Kleidung, Deko- und Kosmetikprodukte anbietet.