In der dunklen Jahreszeit bieten Laternen nicht nur Licht, sondern auch Sicherheit. In Kiel gibt es rund 20.900 Leuchten, doch nach Ansicht der Ortsbeiräte könnten es mehr sein. In einer Prioritätenliste haben sie Verbesserungsvorschläge zusammengetragen, doch die Umsetzung läuft schleppend.