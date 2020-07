Salsa tanzen in Kiel: In unregelmäßigen Abständen trifft sich eine private Tanzgruppe an Strand, an der Kiellinie oder mitten in der Stadt. Dann wird die Musik aufgedreht und das lateinamerikanische Lebensgefühl schwappt nach Norddeutschland. Ein Tanz-Besuch an der Hörn in Kiel.