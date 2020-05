Neuer Vizepräsident für die FH Kiel

Kiel

Gewählt wurde Prof. Tobias Hochscherf vom Senat der FH, die Amtsperiode dauert drei Jahre. Der Medien- und Kulturwissenschaftler wurde 2009 an die Kieler Hochschule berufen, zuvor arbeitete er mehrere Jahre in den USA und in Großbritannien. Sein Spezialgebiet sind audiovisuelle Medien. Seit seiner Berufung leitet er das Campusradio der FH Kiel und mehrere erfolgreiche Forschungsprojekte. Zuletzt war der 44-Jährige Prodekan und Beauftragter für Lehre am Fachbereich Medien. Seit 2014 ist Hochscherf zusätzlich im Rahmen einer Zweitmitgliedschaft als Professor an der Europa-Universität Flensburg tätig. Er lehrt regelmäßig an ausländischen Partnerhochschulen.

Berufung ist ein "Vertrauensbeweis"

"Das ist natürlich ein Vertrauensbeweis", sagt Hochscherf über seine Wahl. Besonders am Herzen liegen ihm die Themen Internationalisierung, Forschung und Wissenstransfer. "In einer Welt, die immer technischer und medialer wird, möchte ich zusammen mit dem Präsidium, allen Kolleginnen und Kollegen wie auch unseren externen Partnerinstitutionen Zukunftsstrategien entwickeln und Ideen umsetzen. Unsere Stärke ist die angewandte Forschung. Wir beschreiben relevante Phänomene nicht nur, wir setzen Projekte konzeptionell und experimentell um. So wird Wissenschaft begreifbar, erlebbar und überprüfbar. Sie rückt in die Mitte von Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur."

Präsidium der FH wird erweitert

Mit Hochscherfs Amtsantritt im September wird das Präsidium der Fachhochschule Kiel fünf Mitglieder umfassen. Der zukünftige Präsident der Hochschule, Prof. Dr. Björn Christensen, der am 1. Juli auf Prof. Udo Beer folgt, hatte das Präsidium mit einer neu geschaffenen Vizepräsidentenstelle für Digitalisierung erweitert. Dies sei nötig, so Christensen, um der Bedeutung der Digitalisierung gerecht zu werden. "Wir brauchen für Hochschulen kluge Lösungen und Konzepte für die Digitalisierung. Davon hängt letztlich die Zukunftsfähigkeit der Hochschulen und der Gesellschaft insgesamt ab." Der bisherige Vizepräsident Prof. Dr. Klaus Lebert wird auf die Vizepräsidentenstelle für Digitalisierung wechseln.

