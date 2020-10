Das Szenario erinnert an eine Hinrichtung: Das 33-jährige Opfer des mutmaßlichen Mordanschlags vom 30. März in Eckernförde überlebte schwer verletzt zwei Revolverschüsse in den Hinterkopf. Seit Freitag versucht die Schwurgerichtskammer den Überfall aufzuklären, der sich auf offener Straße abspielte.