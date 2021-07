Kiel

Die Sonne strahlt. Mit einem Eis in der Hand genießen Edeltraud Bötel und Freya Graumann die Aussicht über die Kiellinie – und strahlen ebenfalls. Die beiden Seniorinnen beobachten das bunte Treiben an der Förde und lassen sich dabei durch die Gegend kutschieren. Edeltraud Bötel und Freya Graumann sitzen jeweils in einer Rikscha und genießen die Fahrt entlang der Kiellinie. Als Pilotinnen auf den Fahrrädern steuern Jacqueline Arrowsmith und Nora Schill die E-Bikes am Wasser entlang.

Ermöglicht wird dieser Ausflug für Edeltraud Bötel und Freya Graumann durch das gemeinnützige Projekt „Radeln ohne Alter“. Die Initiative möchte vor allem älteren Menschen, die nicht mehr sehr mobil sind, die Gelegenheit bieten, einen Ausflug zu machen und an vertraute Orte zu gelangen, an denen sie schon lange nicht mehr waren.

Erstmals seit fünf Jahren wieder an der Kiellinie

Bei Edeltraud Bötel und Freya Graumann kommt dieses Angebot sehr gut an. „Ich war seit fünf Jahren nicht mehr an der Kiellinie“, sagt die 80-jährige Edeltraud Bötel, die derzeit eine komplizierte Fußverletzung auskuriert. Und auch Freya Graumann ist begeistert. „Es macht sehr viel Spaß. So etwas kannte ich bisher nur aus dem Ausland“, sagt die 84-Jährige.

Mehr als drei Stunden waren die beiden Seniorinnen mit ihren Pilotinnen Jacqueline Arrowsmith und Nora Schill unterwegs, haben dabei nicht nur Eis gegessen, sondern auch das erste Mal das Holsten-Fleet gesehen und gemeinsam einen Kaffee getrunken.

Idee stammt aus Kopenhagen

Die Idee für das Projekt „Radeln ohne Alter“ wurde 2012 in Kopenhagen entwickelt und umgesetzt. Mittlerweile gibt es die Initiative in 50 Ländern und über 40 Städten in Deutschland. Ende 2019 hat sich die Kieler Ortsgruppe gegründet. „Durch Corona sind wir aber ausgebremst worden“, sagt Jacqueline Arrowsmith. „Jetzt wollen wir richtig Fahrt aufnehmen.“

Dafür arbeitet „Radeln ohne Alter“ mit mehreren Kooperationspartnern zusammen, die die Fahrten an Passagiere vermitteln. „Es melden sich aber auch privat Menschen, die für ihre Angehörigen eine Fahrt vereinbaren wollen“, sagt Jacqueline Arrowsmith. Nicht selten kommt es vor, dass Kinder oder Enkel ihre Eltern oder Großeltern mit dem eigenen Fahrrad auf dem Ausflug begleiten.

Piloten und Spender gesucht

Die Fahrten mit der Rikscha übernehmen dabei stets ehrenamtliche Pilotinnen und Piloten, die geschult werden und lernen, das E-Bike mit dem Anhänger, der vor das Fahrrad gespannt ist, zu steuern. Aktuell gibt es acht Fahrerinnen und Fahrer. Der Verein sucht weitere Freiwillige, die Touren übernehmen möchten. Und auch auf Spenden ist die Initiative angewiesen. Da die Touren kostenlos sind, ist „Radeln ohne Alter“ über jede Unterstützung dankbar. Dank Fördermitteln aus dem Fonds „Kiel gemeinsam gestalten“ konnten die Fahrräder und Rikschas im Wert von mehr als 9000 Euro angeschafft werden.

Bei den Ausflügen richten sich die Pilotinnen und Piloten nach den Wünschen ihrer Passagiere. Ob es dabei in die Natur geht oder an Plätze in der Stadt, die schon lange nicht mehr besucht wurden, bleibt den Fahrgästen überlassen. In den meisten Fällen ist das Wunschziel zu erreichen, schließlich ist das Fahrradwege-Netz in Kiel gut ausgebaut. Nur eine Strecke lässt sich zum Bedauern von Jacqueline Arrowsmith nicht zurücklegen. „Wir würden gerne an der Holtenauer Straße entlang fahren. Das lassen die Fahrradwege dort aber nicht zu.“