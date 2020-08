Kiel

Wie die Polizei mitteilt, ist der 67-jährige Radfahrer bereits am Sonnabend zu Fall gekommen. Eine Frau entdeckte gegen 18.45 Uhr den am Boden liegenden Mann auf dem Radweg der Schwentinebrücke in Fahrtrichtung Wellingdorf und informierte den Rettungsdienst.

Dieser stellte schwere Kopfverletzungen fest und brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Hier verschlechterte sich sein Zustand. Der Mann starb am Montag.

Radfahrer stirbt nach Unfall in Kiel : Ursache unklar

Es ist bislang unklar, ob der Mann stürzte, während er mit seinem Pedelec die Brücke befuhr oder ob er sein Rad schob und zu Fall kam. Ebenfalls unklar ist, ob andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren. An dem Fahrrad konnten Polizeibeamte keine Schäden oder Spuren eines Unfalls feststellen.

Der Verkehrsunfalldienst des Bezirksreviers hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Passanten oder Autofahrer, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431/160 1588 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Von RND/jad