In seiner Sitzung am Dienstagabend hat sich der Ortsbeirat dafür ausgesprochen, der Stadtverwaltung einen Prüfauftrag zu erteilen, ob solch ein Fahrradweg an der Bergstraße nötig und möglich ist. Angedacht ist zunächst, eine sogenannte Pop-up-Lane aufzuziehen. Mit diesem System, das bereits in Berlin, Stuttgart oder Kassel angewendet wird, kann ohne großen baulichen Aufwand ein Radweg entstehen.

Mit mobilen Pollern oder Baustellenbarken kann ein Radweg in kürzester Zeit errichtet werden – und auch wieder rückgängig gemacht werden. „Es ist eine temporäre Lösung, mit der kurzfristig neue Fahrradstreifen eingerichtet werden“, sagt Max Dregelies. Der Vorsitzende des Fahrradforums stellte im Ortsbeirat Mitte – dem er noch bis Februar vorsaß – das Konzept der Pop-up-Lanes vor.

Baulich schnell umsetzbar, bürokratisch nicht

Dregelies warnt aber auch: Baulich lassen sich die Pop-up-Lanes zwar schnell realisieren, allerdings benötigt es erst eine Genehmigung und eine Prüfung. Nach der Einrichtung folgt zudem eine lange Phase der Auswertung. Ein richtiger Schritt, um an Engstellen für Entlastung zu sorgen, seien solche improvisierten Radwege aber. „Es geht darum, einen Zustand, der nicht mehr haltbar ist, zu verändern und den gesetzlichen Standard herzustellen“, sagt Dregelies und verweist darauf, dass Radwege mindestens 1,50 Meter breit sein müssen.

Weitere Pop-up-Lanes vorgeschlagen

Dem SPD-Politiker schweben Pop-up-Lanes vor allem auf dem Kronshagener Weg und der Herrmann-Weigmann-Straße vor. Den Vorschlag für einen Radweg auf der Bergstraße, auf der der Radweg die geforderte Breite hat, stammte aus dem Ortsbeirat selbst. Beobachtungen hätten gezeigt, dass die Bergstraße stadteinwärts von Autos nicht so stark befahren sei, dass zwei Spuren nötig wären. Gleichzeitig kommt es auf der steilen Strecke immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn Radfahrer mit hoher Geschwindigkeiten bergab sausen.

Solche Pop-up-Lanes gab es in Kiel bereits häufiger: Im Herbst 2019 wurde versuchsweise auf der Eckernförder Straße in Suchsdorf auf der zweispurigen Fahrbahn stadtauswärts für vier Wochen eine Spur auf der Fahrbahn für Radfahrer freigegeben. Laut dem Fahrradbeauftragten der Stadt, Uwe Redecker, wurde der Radweg auf der Straße allerdings kaum angenommen. Allerdings gab es andere wichtige Erkenntnisse. „Wir haben gemerkt, dass dem Autoverkehr auch eine Spur reicht.“

Demonstrationen mit Pop-up-Lanes

Im Juni dieses Jahres haben der ADFC und Greenpeace an der Eckernförder Straße auf Höhe des Arndtplatzes und am Kronshagener Weg zwischen Ringstraße und Exerzierplatz tageweise spontane Fahrradstraßen errichtet, um für mehr Platz für Radfahrer im Straßenverkehr zu demonstrieren.

Die Zukunft sind geschützte Radstreifen

„Wir arbeiten lieber an dauerhaften Lösungen als an temporären“, sagt allerdings Uwe Redecker. Demnach sind Pop-up-Lanes nur ein Mittel, um kurzfristig etwas zu ändern oder zu testen. Auf langfristige Sicht plädiert der Fahrradbeauftrage für sogenannte Protected Bike Lanes, also Fahrradwege, die durch fest installierte Absperrung von der Fahrbahn abgetrennt sind.

Solche geschützten Radfahrstreifen wurden erst kürzlich an der Olshausenstraße zwischen Westring und Hansastraße eingerichtet. „Um das subjektive Sicherheitsgefühl der Nutzer zu erhöhen, wollen wir diese Borde in der Olshausenstraße erproben und bei entsprechender Eignung auch an anderen Stellen einsetzen“, sagt Redecker.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.