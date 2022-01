Kiel: Radweg ersetzt Bahngleis in Neumühlen-Dietrichsdorf

Kiel

Die Stadt Kiel verzichtet auf das nördliche von zwei Industriebahngleisen zwischen dem stillgelegten Kohlekraftwerk und der Dietrichsdorfer Höhe auf dem Ostufer in Neumühlen-Dietrichsdorf. Sie will auf der Trasse einen Geh- und Radweg bauen.

Dafür hat nach dem Bauausschuss jetzt auch der Wirtschaftsausschuss der Ratsversammlung grünes Licht gegeben. Gegen Einwände von CDU und Linken stimmten SPD, Grüne und FDP für den Antrag der Verwaltung. Die endgültige Entscheidung trifft die Ratsversammlung am 17. Februar.

Das Gleis wird seit Längerem nicht mehr genutzt

Der geplante Geh- und Radweg soll von der Gleisunterführung am Westende der Hermannstraße bis zur Straße Zum Kesselort in Richtung Strand Hasselfelde verlaufen. Die Radroute ist Teil der geplanten Radverbindung zwischen der Fachhochschule (FH) und dem Strand, des Bundesförderprojekts „Rückenwind für den Velocampus“. 250 Meter der Route führen über die Trasse des Industriebahngleises. Das Gleis wird seit Längerem nicht mehr genutzt.

Grünflächenamt argumentiert mit geringstem Eingriff in den Wald

Die Prüfung mehrerer Verläufe habe ergeben, dass die Radwegführung dort ökonomisch und ökologisch am günstigsten wäre“, schreibt das Grünflächenamt in seiner Begründung. Dessen Planungsleiterin Nicole Holz sagte, die geplante Route sei der geringstmögliche Eingriff in den Waldbereich und binde Hasselfelde sinnvoll nicht nur an die FH, sondern auch an Neumühlen-Dietrichsdorf an.

Linker Thomas Herrmann warnt davor, das Gleis aufzugeben

Der Linke Thomas Herrmann warnte davor, das Gleis aufzugeben. „Es hatte ja mal eine Funktion“, sagte er, „und könnte sie wiedergewinnen.“ Auf dem kurzen nördlichen Gleis könne immerhin Begegnungsverkehr der Züge auf dem südlichen Gleis warten. „Das Gleis aufzugeben, raubt uns Entwicklungsmöglichkeiten“, sagte Herrmann. „So eine Option wirft man doch nicht ohne Not weg!“

Keine Einwände vom Seehafen Kiel

Tiefbauamtsleiter Peter Bender entgegnete: „Das Gleis war nur zur Erschließung des Gemeinschaftskraftwerks mit Kohle nötig.“ Mit der Stilllegung des Kraftwerks habe das Sackgassengleis seine Funktion verloren. Kein Wirtschaftsunternehmen, auch nicht der Seehafen Kiel, habe Einwände dagegen erhoben, auf das Gleis zu verzichten. Der Seehafen weitet wie berichtet den Ostuferhafen auf einen Teil des Kraftwerksgeländes aus.

SPD und Grüne geben ihren Segen zur Aufgabe des Gleises

Auch Ratsherr Dirk Scheelje (Grüne) verwarf Herrmanns Bedenken. Die Grünen seien immer für Güterverkehr auf der Schiene zu haben, sagte Scheelje, aber dieses Gleis werde wirklich nicht mehr gebraucht. „Das sind zwei Paar Schuhe!“

Ratsfrau Antje Müller-Neustock (SPD) pflichtete bei. Das südliche Bahngleis zur Anbindung des Ostuferhafens bleibe ja erhalten, argumentierte sie.

CDU-Ratsfrau Sigrid Schröder findet die Radweg-Route schlecht

Ratsfrau Sigrid Schröter (CDU), selbst vom Ostufer, nannte die geplante Radwegroute „schlicht schlecht“. Statt bergauf über den Heikendorfer Weg, durch den engen Elbenkamp und dann wieder bergab auf der Hermannstraße solle lieber der kürzeste Weg genommen werden.

„Schön wär’s“, sagte Amtsleiter Bender dazu. Aber für den kürzestmöglichen Weg Richtung Hasselfelder Strand seien die Grundstücke nicht verfügbar. Bender: „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“