Es sollte eine kontroverse Debatte werden, doch es blieb still. Da in der Kieler Ratsversammlung zunächst keine Partei von ihrem Rederecht zu einem Antrag zur Umwandlung von Autospuren in Radwege Gebrauch machte, gab es keine Aussprache. Die FDP unterstellte der grünen Sitzungspräsidentin Absicht.