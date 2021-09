Kiel

Beschäftigte der Service GmbH am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) haben ihren eintägigen Warnstreik am Donnerstag dazu genutzt, vor der Sitzung der Ratsversammlung auf dem Rathausplatz für ihre Anliegen zu demonstrieren. Sie fordern die Wiedereingliederung ihres ausgelagerten Betriebes in die Krankenhaus GmbH mit Rückkehr in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD).

Die Geschäftsführung des SKK hat ihr Angebot in den laufenden Tarifverhandlungen unterdessen leicht verbessert. Statt wie zunächst zugestanden 22 Cent pro Stunde sollen die Servicekräfte 2022 einmalig einen Euro und danach bis 2025 jährlich 22 Cent mehr Stundenlohn erhalten.

„Dann bleiben immer noch 600 Euro Differenz zum TVÖD“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Christian Godau. Das sei inakzeptabel. Die Gewerkschaft fordere „den TVÖD, und zwar komplett und zu 100 Prozent“. Sie könne sich allenfalls einen verlässlichen Stufenplan dahin vorstellen.

Verwaltung setzt Ratsbeschluss nicht um

So einen Stufenplan sollte die Stadt Kiel als Eigentümerin beider Gesellschaften bis Mitte 2021 beschreiben. So steht es in einem Ratsbeschluss vom Mai 2020. Die Stadtverwaltung hat den Beschluss bis heute nicht umgesetzt. In einer Aktuellen Stunde zum Thema Service GmbH verlangte der SPD-Ratsherr Matthias Treu, dass die Verwaltung das Konzept jetzt, aber spätestens im Oktober, vorlegen müsse.

Aktuelle Stunde auf Betreiben von Linken und SSW

Die Aktuelle Stunde hatten die Fraktionen der Linken und des SSW kurzfristig auf die Tagesordnung der Ratssitzung setzen lassen. Auf der Tribüne im Ratssaal saßen etwa 20 Beschäftigte der Service GmbH, die eben noch draußen demonstriert hatten.

SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt zitierte aus einer Broschüre von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) im OB-Wahlkampf 2019: „Gute Arbeitsplätze für Kiel.“ Schmidt: „Die haben wir in der Service GmbH nicht.“

Linker Stefan Rudau: Applaus genügt nicht

Der Fraktionschef der Linken, Stefan Rudau, erinnerte an die Mitgliedschaft von Kämpfer und Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken in der SPD, die auch die größte Fraktion im Rat stelle. Ein Wahlkampfschlager der SPD seien zwölf Euro Mindestlohn. Davon seien die Beschäftigten der Service-GmbH weit entfernt. Rudau betonte die hohe Verantwortung der Servicekräfte für Hygiene und Ernährung im Krankenhaus. Es genüge nicht, ihnen nur zu applaudieren.

Dazu passt ein Beitrag der SPD-Ratsfrau Anna-Lena Walczak. „In einem Krankenhaus muss es sauber sein, und es muss gutes Essen geben“, sagte sie. Wer so verantwortlich arbeite, dürfe nicht noch auf einen Zweitjob angewiesen sein.

Stadtrat Christian Zierau fordert bessere Krankenhausfinanzierung

Stadtrat Christian Zierau, der den Amtskollegen Stöcken in dessen Urlaub vertritt, argumentierte mit der Tarifautonomie. Das größte Problem sei zudem die ungenügende Krankenhausfinanzierung von Bund und Land. Zierau sagte zu, dass die Stadt das vom Rat beauftragte Konzept zur Wiedereingliederung vorlegen werde. Einen Termin nannte er nicht. Oberbürgermeister Kämpfer beteiligte sich nicht an der Debatte.

„SPD und Gewerkschaften stehen Seite an Seite!“

SPD-Ratsherr Treu versicherte den Servicekräften auf der Tribüne Solidarität: „SPD und Gewerkschaften stehen Seite an Seite!“ Er wünschte den Beschäftigten einen guten und schnellen Tarifabschluss. Das ging wohl auch an die Adresse von SKK-Geschäftsführer Roland Ventzke, der im Ratssaal neben der Regierungsbank saß.

Auch die Fraktionschefs Rainer Kreutz (CDU), Jessica Kordouni (Grüne) und Ingmar Soll (FDP) beteuerten ihr Verständnis für die Belange der Servicekräfte. Sie wünschten einen guten Tarifabschluss.