Zwischenrufe, ein lauter werdender Oberbürgermeister und heftige Diskussionen. In einer ansonsten vergleichsweise ereignisarmen Ratsversammlung am Donnerstag in Kiel ging es bei einem Tagesordnungspunkt heiß her: drohende Fahrverbote und der Einsatz von Luftfilteranlagen am Theodor-Heuss-Ring.