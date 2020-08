Kiel

Es geht auch um den Abbau des Parkstreifens an der Nordseite. Alternativ soll es zeitliche Parkmöglichkeiten geben. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Eckernförder Straße und Hausnummer 16. Im Bauausschuss herrschte zunächst Erklärungsbedarf zum Antrag der Verwaltung – zumal er in der Ausschusssitzung mit dem Parkraumkonzept für das Stinkviertel zusammenfiel. Am Donnerstag hätte das Gremium auch durchaus "Tiefbauausschuss" heißen können. Die Erklärung lieferte folglich Tiefbauamtsleiter Peter Bender.

Parken abhängig vom Pendlerstrom

Die Gutenbergstraße sei hier L321, also Landesstraße. Dass so viele Fahrzeuge sie täglich nutzen, sei verkehrsplanerisch so gewollt. Allerdings: Die Menge, in welche Richtung die meisten Autos fahren, sei morgens und abends durch die Pendler stark unterschiedlich. Daher nun der Gedanke der Verwaltung, neben der Fahrbahnsanierung und der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen weiter einzugreifen. Der Plan ist, den bestehenden Parkstreifen nördlich der Straße zu entfernen – und zeitlich an die Verkehrsströme angepasst das Parken auf der zweiten Richtungsspur zu erlauben.

"Den frei werdenden Raum eines Parkstreifens wollen wir für einen Radweg nutzen", sagte Bender. Auch der Fußweg dürfte an Raum gewinnen. Die Bedenken der Stinkvierteldebatte noch im Kopf sagte Bender: "Kein Parkplatz geht hier verloren – was aber verloren geht, sind Dauerparkplätze." Die zeitlich flexible Lösung sei verkehrsplanerisch erprobt, in Kiel bisher lediglich in der Saarbrückenstraße.

CDU sieht keinen Änderungsbedarf

Der CDU-Ratsherr und verkehrspolitische Fraktionssprecher Rainer Kreutz lobte die Kreativität der Verwaltung: "Ich finde es gut, das innovativ zu ändern." Allerdings bestehe für ihn, auch aus eigener Anschauung, hier kein Bedürfnis, den Parkraum zu verändern. Außerdem befürchte er etliche Abschleppmanöver, wenn die Parkplätze morgens oder abends nicht frei sind.

Laut Bender funktioniert das Konzept in der Saarbrückenstraße gut, doch Zustimmung erreichte die Verwaltung für ihren Plan noch nicht. Arne Stenger meldete für die Grünen Beratungsbedarf an und beantragte einen Aufschub. Dem stimmten alle bis auf die AfD zu, die sich enthielt.

